इस्लामाबादः पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों खास कर हिंदू व सिख लड़कियों के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन व निकाह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में 2 और अल्पसंख्यक हिंदू लड़कियों को अगवा करने व एक लड़की भारती बाई को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और निकाह पढ़ाए जाने की खबर सामने आई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक, राजौरी गार्डन से विधायक और अकाली दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए यह दावा किया है।

इस घटना को लेकर उन्होंने अपना भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में सरकार और प्रशासन भी ऐसी घटनाओं में अपराधियों के साथ शामिल होता है। इसके अलावा 2 दिन पहले कोट ग़ुलाम मोहम्मद से कविता नाम की लड़की अगवा हुई जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है उसके माँ बाप और परिवार वाले सड़क पर धरना लगाए बैठे हैं।

Media report of how Bharti Bai Kumari was kidnapped yesterday with support from Pakistan Police



