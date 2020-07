दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित उनकी मां को डॉक्टरों ने ‘स्वस्थ'' घोषित कर दिया है और वह अब घर पर ही क्वारंटाइन रहेंगी। खेर ने 12 जुलाई को कहा था कि उनकी मां दुलारी, भाई राजू और उनके परिवार को Covid-19 से पीड़ित पाया गया है। 65 वर्षीय अभिनेता ने ट्विटर पर अपनी मां के स

नेशनल डेस्क: दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित उनकी मां को डॉक्टरों ने ‘स्वस्थ' घोषित कर दिया है और वह अब घर पर ही क्वारंटाइन रहेंगी। खेर ने 12 जुलाई को कहा था कि उनकी मां दुलारी, भाई राजू और उनके परिवार को Covid-19 से पीड़ित पाया गया है। 65 वर्षीय अभिनेता ने ट्विटर पर अपनी मां के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी साझा की, जिन्हें इलाज के लिए कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

खेर ने एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि कोकिलाबेन अस्पताल के डॉक्टरों ने सभी चिकित्सा मानदंडों से मां को स्वस्थ घोषित किया है। वह अब होम क्वारंटाइन रहेंगी। उन्होंने कहा कि प्रेम का असर होता है। सुरक्षित रहें लेकिन कोविड पॉजिटिव रोगी/परिवारों से भावनात्मक रूप से दूर न रहें! डॉक्टर और नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारी असली हीरो हैं।'' वीडियो क्लिप में, खेर ने कहा कि उनके भाई, उनकी भाभी रीमा और उनकी भतीजी बृंदा, पहले से ही घर पर ही आइसोलेशन में रह रहे हैं और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है।

Mom has been declared healthy by all medical parametres by the doctors at Kokilaben Hospital. She will now be quarantining at home. Love heals. Stay safe but don’t be distant emotionally from Covid+ patient/families!Doctors & @mybmc officials/employees are real HEROES. #JaiHo🙏🌈 pic.twitter.com/EiZBTrA1PW