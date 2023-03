‘नाटु नाटु' के ऑस्कर अवॉर्ड जीतने पर अनुराग ठाकुर ने दी RRR टीम को बधाई, बोले- यह तो शुरूआत है

नेशनल डेस्क: सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय फिल्म RRR के गाने 'नाटु नाटु' के सर्वश्रेष्ठ मूल (ओरिजनल) गीत की श्रेणी में ऑस्कर अवॉर्ड जीतने पर इसकी पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि यह शुरूआत है। उन्होंने दुनिया द्वारा भारतीय विषय को मान्यता दिए जाने को ‘‘सुखद'' बताया। अनुराग ठाकुर ने संसद भवन परिसर में मीडिया से कहा कि भारतीय विषय वस्तु एवं सामग्री ने वैश्विक स्तर पर अपना स्थान बनाया है और भारतीय फिल्म RRR के गीत 'नाटु नाटु' के सर्वश्रेष्ठ मूल (ओरिजनल) गीत की श्रेणी में ऑस्कर अवॉर्ड जीतने पर इसकी पूरी टीम को बधाई। उन्होंने कहा कि यह भारतीय फिल्म के लिए अभूतपूर्व और ऐतिहासिक क्षण है, ब्रांड इंडिया सामने आ गया है।

#NaatuNaatu has struck a chord all around the world !



The power of Indian content has captured the hearts of audiences globally; the @RRRMovie team @ssrajamouli @mmkeeravaani have mesmerised with their cinematic art & left everyone spellbound with their song!#AcademyAwards pic.twitter.com/u0jBxeHFi2 — Anurag Thakur (@ianuragthakur) March 13, 2023