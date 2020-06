महबूबा मुफती की बेटी इल्तिजा ने कहा है कि हर बात के लिए मुस्लमानों को दोषी ठहराना गलत है।

श्रीनगर: महबूबा मुफती की बेटी इल्तिजा ने कहा है कि हर बात के लिए मुस्लमानों को दोषी ठहराना गलत है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को फैलाने का मसला हो या केरल में गर्भवती हथिनी की हत्या का मामला, मुस्लमानों को हर चीज के लिए दोष देना गलत है। उन्होंने यह सब अपनी मां और पूर्व सीएम महबूबा के अधिकारिक टवीट्र हैंडल पर कहा है।

Being Muslim in new 🇮🇳 is to live in fear & perpetually having to look over one’s shoulder.From wilfully spreading COVID to brutally killing an elephant,we are accused of being root cause of every problem that ails the nation. In this new apartheid system, muslims are villains