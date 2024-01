'लक्षद्वीप का क्षेत्र छोटा हो सकता है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है', उद्घाटन समारोह में बोले पीएम मोदी

नेशनल डेस्क: पीएम मोदी ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 1,156 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि, "लक्षद्वीप का क्षेत्र छोटा हो सकता है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। मैं यहां मिल रहे प्यार और आशीर्वाद से अभिभूत हूं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं।"



इंटरनेट 100 गुना अधिक गति से मिलेगा

पीएम मोदी ने कहा, "2020 में, मैंने आपको गारंटी दी कि अगले 1000 दिनों के भीतर आपको तेज़ इंटरनेट सुविधा मिलेगी। आज, कोच्चि-लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। अब, लक्षद्वीप में इंटरनेट 100 गुना अधिक गति से उपलब्ध होगा।" पीएम मोदी ने कहा कि, "आजादी के बाद दशकों तक केंद्र में रहीं सरकारों की एकमात्र प्राथमिकता अपने राजनीतिक दलों का विकास करना था। दूर-दराज के राज्यों, सीमावर्ती क्षेत्रों या समुद्र के बीच के राज्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आखिरी में 10 साल में हमारी सरकार ने सीमावर्ती इलाकों और समुद्र के किनारे के इलाकों को अपनी प्राथमिकता बनाया है।''

