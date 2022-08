सेना प्रमुख मनोज पांडे ने पुंछ और राजौरी सेक्टर का दौरा किया, LoC पर सेना की तैयारियों का लिया जायजा

नेशनल डेस्क: सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम क्षेत्रों का शनिवार को दौरा किया और अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की। एक अधिकारी ने बताया कि ‘चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ' (सीओएएस) शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे और उन्हें सुरक्षा संबंधी मौजूदा स्थिति से अवगत कराया गया।

Army Chief Gen Manoj Pande today visited forward areas of Poonch & Rajouri sectors and reviewed operational preparedness along Line of Control. He also interacted with all ranks & exhorted them to keep working with the same zeal & enthusiasm. pic.twitter.com/bTxZKucYX1