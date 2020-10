नेशनल डेस्क: उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी (Deputy Chief of Army Staff Lt Gen SK Saini) अमेरिका की चार दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। उनकी यह यात्रा शनिवार से शुरू हो रही है और इसका मकसद दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने के रास्ते तलाशना है। इस महीने के आखिर में भारत और अमेरिका के बीच होने वाली टू प्लस टू वार्ता (2+2 talks) से पहले उप सेना प्रमुख की यह यात्रा हो रही है। 2+2 वार्ता का आयोजन भारत में 26 और 27 अक्तूबर को होने की संभावना है। दोनों ही देशों के बीच यह तीसरी 2+2 वार्ता है और इसमें हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ और रक्षा सचिव मार्क एस्पर भारत आएंगे।

