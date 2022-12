सेना का अनूठा कारनामा, जवानों के लिए बनाया पहला 3डी प्रिंटेड आवास, जानिए क्या है इसकी खासियत

नेशनल डेस्क: सेना ने अपने जवानों के लिए अहमदाबाद छावनी में पहली 3डी-प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। 3डी प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी में जटिल सॉफ्टवेयर और एक रोबोटिक इकाई का इस्तेमाल किया जाता है जो एक डिजिटल मॉडल से विभिन्न स्तरों के माध्यम से कोई ढांचा बनाने में मददगार होती है।



Indian Army inaugurated its first 3-D Printed House Dwelling Unit (with Ground plus One configuration) for soldiers at Ahmedabad Cantt on 28th December. pic.twitter.com/r0QfyOTRCu — ANI (@ANI) December 29, 2022