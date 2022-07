कौन हैं अर्पिता मुखर्जी? जिनके घर ED को छापेमारी में मिला 20 करोड़ कैश, TMC से क्या है उनका नाता?

नेशनल डेस्क: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को कथित शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की एक ‘‘करीबी सहयोगी'' अर्पिता मुखर्जी के परिसरों पर छापेमारी कर 20 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है। ईडी ने पश्चिम बंगाल के उद्योग और वाणिज्य मंत्री चटर्जी, उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी, शिक्षा राज्य मंत्री परेश सी अधिकारी, विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य और कई अन्य लोगों के परिसरों में समन्वित तलाशी शुरू की। इस बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि अर्पिता मुखर्जी कौन हैं और TMC से उनका क्या नाता है?

पार्थ चटर्जी की करीबी कैसे बनीं अर्पिता मुखर्जी

ED ने बताया है कि अर्पिता मुखर्जी पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की क्लोज एसोसिएट हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अर्पिता मुखर्जी कुछ बंगाली, ओड़िया और तमिल फिल्मों में काम भी कर चुकी हैं। वहीं अब इस बीच यह सवाल उठ रहा है कि अर्पिता मुखर्जी, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले पार्थ चटर्जी की करीबी कैसे बन गईं।





ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है

जानकारी के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस के नेता और बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी दक्षिण कोलकाता में लोकप्रिय दुर्गा पूजा समिति नकटला उदयन का संचालन करते हैं। यह कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समितियों में से एक है। अर्पिता मुखर्जी 2019 और 2020 में पार्थ चटर्जी के दुर्गा पूजा समारोह में नज़र आई थी। वही इस बीच भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने 2019 की दुर्गा पुजा की तस्वीर शेयर की है, जिसमें सीएम ममता बनर्जी, पार्थ चटर्जी और उनकी सहायक अर्पिता मुखर्जी एक साथ नजर आ रही हैं। अधिकारी ने कहा कि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।

