'अरशद नदीम भी हमारा बच्चा': ओलंपिक फाइनल में पाकिस्तान के गोल्ड मेडल जीतने पर नीरज की मां ने जीता दिल

नेशनल डेस्क: सीमाओं और प्रतिद्वंद्विता से परे एक ऐसे क्षण में, जब नीरज चोपड़ा की मां सरोज देवी ने पाकिस्तान के अरशद नदीम के बारे में अपनी मार्मिक टिप्पणी से सीमा पार प्रशंसकों का दिल जीत लिया, जिन्होंने ओलंपिक पुरुष भाला फाइनल में उनके बेटे को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। भारत के मौजूदा चैंपियन नीरज चोपड़ा के रजत पदक हासिल करने के बावजूद, उनकी मां ने पाकिस्तान के स्वर्ण पदक विजेता अरशद नदीम के प्रति बेहद गर्व और गर्मजोशी व्यक्त की।



सरोज देवी ने कहा, "हम रजत से खुश हैं। जिसने स्वर्ण पदक जीता (अरशद नदीम) वह भी मेरा बच्चा है," उनके शब्दों में खेल भावना और साझा मानवता की भावना झलकती है जो अक्सर मैदान पर भयंकर प्रतिस्पर्धा से परे होती है।

नीरज की मां की टिप्पणियों की भारतीय और पाकिस्तानी प्रशंसकों द्वारा उनकी गर्मजोशी और खेल भावना के लिए व्यापक रूप से प्रशंसा की गई है, जो ओलंपिक एथलीटों को परिभाषित करने वाले समर्पण और दृढ़ता की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। विशेष रूप से, नदीम ने गुरुवार को पुरुषों की भाला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर एथलेटिक्स में पाकिस्तान के लिए पहला ओलंपिक पदक जीतकर इतिहास रचा। अपने दूसरे प्रयास में नदीम के 92.97 मीटर के शानदार थ्रो ने न केवल ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया, बल्कि उन्हें भाला फेंक की सर्वकालिक सूची में छठे स्थान पर भी पहुंचा दिया।

