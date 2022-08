धारा 370 मामला: कश्मीर में पीडीपी और नैशनल कान्फ्रेंस के कई नेता नजरबंद, पुलिस ने इसे अफवाह कहा

श्रीनगर: धारा 370 और जम्मू कश्मीर के टूटने की बरसी पर आज कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। इन नेताओं में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा भी शामिल हैं। गुपकार स्थित इन नेताओं के घरों के बाहर पुलिसबल तैनात कर दिये गये हैं।



जनकारी के अनुसार सुबह तक इस बात की खबरे आ रहीं थी कि कश्मीर के कुछ वरिष्ठ नेताओं को घर में नजरबंद कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया माना जा रहा था ताकि यह नेता जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की बरसी पर कोई बबाल न कर सकें।



वहीं पुलिस ने इस बात से साफ इंकार किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नेताओं के गुपकार स्थित आवास के बाहर अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात किये गये हैं और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों के खतरे को देखते ऐसा किया गया है।

There is a fake news going that some NC & PDP leaders are placed under house arrest, this news is completely baseless. There are additional personnel deployed on gupkar road on certain places in view of certain security related inputs. 1/2 pic.twitter.com/3ji8lGHlgN