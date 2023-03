सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में ध्यान पर बैठे CM केजरीवाल, बोले- ‘देश की बेहतरी' के लिए करेंगे प्रार्थना

नेशनल डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को होली वाले दिन ‘देश की बेहतरी' के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आज 10 बजे से शाम 5 बजे तक सात घंटे लगातार ध्यान करेंगे। ‘देश की बेहतरी' के लिए पूरे दिन चलने वाली पूजा शुरू करने से पहले राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। केजरीवाल ने कहा कि स्कूल और अस्पताल बनाने वालों को प्रधानमंत्री जेल भेज रहे हैं। अरबों-खरबों रुपए लूटने वालों को पीएम मोदी गले लगा रहे हैं, देश की इस स्थिति को देखकर मन बड़ा दुखी है।

Delhi CM Arvind Kejriwal pays tribute at the Rajghat. He had announced yesterday that he will meditate today and not celebrate Holi in wake of the arrests of party's leaders Satyendar Jain and Manish Sisodia.



