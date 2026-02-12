ओवैसी का ट्रंप पर सीधा प्रहार, कहा- हम जिससे चाहेंगे तेल खरीदेंगे, अमेरिका हमारा माई-बाप नहीं!

Edited By Radhika, Updated: 12 Feb, 2026 06:01 PM

नेशनल डेस्क: लोकसभा में बजट सत्र के दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील और रूसी तेल के मुद्दे पर मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। ओवैसी ने बेहद तीखे अंदाज में सरकार से सवाल किया कि आखिर भारत किसी बाहरी दबाव में अपनी विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा से समझौता क्यों कर रहा है?

गोरी चमड़ी वाला कौन होता है हमें हुक्म देने वाला?

सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस 'एग्जीक्यूटिव ऑर्डर' पर सवाल उठाए, जिसमें भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी गई थी। "यह 'गोरी चमड़ी वाला' कौन है जो वहां बैठकर हमें हुक्म देगा? क्या देश को इसके लिए आजादी मिली थी? हम जिससे चाहेंगे तेल खरीदेंगे, अमेरिका कौन होता है हमें बताने वाला? यह दुख की बात है कि सरकार इस मुद्दे पर चुप है। हमारा आत्मसम्मान कहां है?"

ओवैसी का तीखा हमला

ओवैसी ने सरकार को याद दिलाया कि 2019 में अमेरिका के कहने पर भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था, जिसे उन्होंने एक बड़ी गलती बताया। उन्होंने कहा कि आज अमेरिका भारत को 'मोनोपॉली रेट' (अपनी मर्जी की कीमत) पर तेल खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या अमेरिका हमारा 'माई-बाप' है जो तय करेगा कि हम किससे व्यापार करें?

यूरोपीय यूनियन (EU) के साथ डील पर भी जताई चिंता

ओवैसी ने केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि यूरोपीय यूनियन के साथ प्रस्तावित ट्रेड एग्रीमेंट पर भी सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा:

डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन का खतरा: टैरिफ कम होने से विदेशी मेडिकल डिवाइस और मशीनरी भारत में भर जाएंगी, जिससे हमारी घरेलू इंडस्ट्री बर्बाद हो सकती है।

PLI स्कीम पर असर: उन्होंने आशंका जताई कि विदेशी सामान सस्ता होने से भारत की 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' (PLI) स्कीम का महत्व खत्म हो जाएगा।

जबरदस्ती का ऑर्डर: ओवैसी ने पूछा कि क्या हम 'फ्री ट्रेड' कर रहे हैं या 'जबरदस्ती का परचेज ऑर्डर' साइन कर रहे हैं?

क्या है विवाद की असली वजह?

पिछले दिनों व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने दावा किया था कि पीएम मोदी ने ट्रंप से रूसी तेल की खरीद बंद करने का वादा किया है और अब भारत अमेरिका या वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अब तक इस 'वादे' पर कोई सीधा बयान नहीं दिया है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहा है।