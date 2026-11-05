त्योहारों पर रेलवे की बड़ी तैयारी: चलेंगी 18 हजार स्पेशल ट्रेनें, 1,300 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ऐलान

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि इस साल त्योहारों के मौसम में लगभग 18,000 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि पिछले साल लगभग 12,000 ट्रेनें चलाई गई थीं। उन्होंने देश भर के 1,300 रेलवे स्टेशनों के चल रहे पुनर्विकास कार्यों का...

जयपुर: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि इस साल त्योहारों के मौसम में लगभग 18,000 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि पिछले साल लगभग 12,000 ट्रेनें चलाई गई थीं। उन्होंने देश भर के 1,300 रेलवे स्टेशनों के चल रहे पुनर्विकास कार्यों का भी जिक्र किया, जिसमें यात्रियों की भविष्य की जरूरतों, स्थानीय वास्तुकला और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।



मीडिया से बात करते हुए, वैष्णव ने कहा कि दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के दौरान होने वाली भारी भीड़ को संभालने के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई है और प्रमुख स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है।

उन्होंने कहा, "त्योहारों के मौसम के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पिछले साल दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान लगभग 12,000 विशेष ट्रेनें चलाई गई थीं। इस साल, पिछली ट्रेनों और नई जोड़ी गई विशेष ट्रेनों को मिलाकर, हम लगभग 18,000 विशेष ट्रेनें चला रहे हैं। सूरत के उधना, नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल जैसे अत्यधिक भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर बड़े 'होल्डिंग एरिया' (यात्री प्रतीक्षा क्षेत्र) बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए, नई दिल्ली और उधना स्टेशनों पर बने इन होल्डिंग एरिया में एक समय में लगभग 20,000 लोग रुक सकते हैं। यहाँ कई उच्च गुणवत्ता वाले शौचालय बनाए गए हैं और हवा के बेहतर आवागमन (एयर सर्कुलेशन) के लिए बेहतरीन सिस्टम लगाए गए हैं। टिकट काउंटरों को भी इन्हीं होल्डिंग एरिया में स्थानांतरित कर दिया गया है, ताकि यात्रियों को भारी भीड़ से गुजरे बिना आसानी से टिकट मिल सके।"

उन्होंने आगे बताया कि इन होल्डिंग एरिया में शौचालय और एयर सर्कुलेशन सिस्टम की सुविधा दी गई है, और टिकट काउंटरों को भी यहीं शिफ्ट किया गया है, ताकि यात्रियों को भारी भीड़ के बीच से गुजरे बिना टिकट संबंधी सुविधाएं मिल सकें। वैष्णव ने कहा, "अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। हम हर साल लगातार सुधार करने की कोशिश करते हैं, ताकि पिछले साल की तुलना में बेहतर सेवा दे सकें, हालांकि मांग बहुत ज्यादा बनी हुई है। फिर भी, हमने एक निश्चित स्तर हासिल कर लिया है और आने वाले वर्षों में हम इसमें और सुधार करने का इरादा रखते हैं।"



रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) पर, वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की योजना अगले पांच दशकों में यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, जिसमें स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है।

उन्होंने आगे कहा, "रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास इस तरह से किया जा रहा है कि वे अगले 50 वर्षों की जरूरतों को पूरा कर सकें। स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने पर खास जोर दिया जा रहा है... आज, हमारी मौजूदा आबादी, यात्रियों की संख्या और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन सभी स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इस पुनर्विकास में स्थानीय वास्तुकला शैलियों को शामिल किया गया है; उदाहरण के लिए, जयपुर के स्टेशनों में वहां की अनूठी वास्तुकला दिखती है, जबकि जोधपुर, अहमदाबाद, तमिलनाडु या केरल के स्टेशनों को वहां की स्थानीय वास्तुकला परंपराओं के अनुसार डिजाइन किया गया है।"

वैष्णव ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश में परिवहन के साधन के रूप में रेलवे नेटवर्क के महत्व को देखते हुए, ट्रेनों का परिचालन रोके बिना ही स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "देश भर में 1,300 स्टेशनों पर काम चल रहा है, जिनमें से लगभग 400 का काम पूरा हो चुका है। इस प्रक्रिया में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है; कई अन्य देशों में, स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 5-6 वर्षों तक रेल यातायात को पूरी तरह से रोक दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में, रेलवे परिवहन का इतना महत्वपूर्ण साधन है कि हम इन स्टेशनों को बंद नहीं कर सकते। इसलिए, रेल यातायात में कोई रुकावट डाले बिना और सुरक्षा पर पूरा ध्यान देते हुए यह पुनर्विकास कार्य किया जा रहा है।"

इससे पहले दिन में, केंद्रीय मंत्री ने जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने कहा कि उन्हें मंदिर में आशीर्वाद लेने और महंत स्वामी जी के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर मिला।