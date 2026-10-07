'मां ने मेरे लिए चूरमा और खीर भेजी': एशियन गेम्स में सफलता के बाद सुजीत ने देसी स्वाद का मज़ा लिया

गले में एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल और वज़न कम करने वाली डाइट (वेट-कट डाइट) के आधिकारिक तौर पर खत्म होने के बाद, भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने असली हरियाणवी देसी स्वाद का मज़ा लिया। 65 किग्रा फ्रीस्टाइल एशियन चैंपियन ने बताया कि जापान से लौटने के बाद...

नई दिल्ली: गले में एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल और वज़न कम करने वाली डाइट (वेट-कट डाइट) के आधिकारिक तौर पर खत्म होने के बाद, भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने असली हरियाणवी देसी स्वाद का मज़ा लिया। 65 किग्रा फ्रीस्टाइल एशियन चैंपियन ने बताया कि जापान से लौटने के बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा "मां के हाथ का बना चूरमा और खीर" खाया।

सुजीत ने भारत को एशियन गेम्स में कुश्ती का पहला गोल्ड मेडल दिलाया, इससे पहले जकार्ता 2018 में बजरंग पूनिया (65 किग्रा) और विनेश फोगाट ने पोडियम पर टॉप किया था। उन्होंने गोल्ड मेडल मुकाबले में 2-9 से पिछड़ने के बाद ज़बरदस्त वापसी करते हुए ताजिकिस्तान के अब्दुलमज़िद कुदिएव को 10-9 से हराया।

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (SAI) द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जापान से लौटने के बाद अपनी पहली 'चीट मील' या हरियाणवी डिश के बारे में IANS के सवाल का जवाब देते हुए, हरियाणा के चरखी दादरी के पहलवान (जो SAI सोनीपत में ट्रेनिंग करते हैं) ने कहा कि वह अपनी मां के हाथ का चूरमा बहुत याद करते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन के कारण वह घर से दूर रहते हैं।

सुजीत ने कहा, "वापस आते ही मेरी माँ ने चूरमा और खीर भेजा। मैं घर से दूर सोनीपत में ट्रेनिंग करता हूं, इसलिए मेरी मां मेरे लिए ये चीज़ें भेजती रहती हैं। जापान से लौटने के बाद मैंने सबसे ज़्यादा चूरमा और खीर खाया है। मुझे भारत में भी चूरमा की याद आती है क्योंकि मैं अपनी मां के साथ नहीं रहता और घर से दूर ट्रेनिंग करता हूं।"

2026 में सुजीत का सीज़न अब तक शानदार रहा है और वह अजेय रहे हैं, उन्होंने 65 किग्रा कैटेगरी में 2025 U23 वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2026 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जीतने के बाद आइची-नागोया एशियन गेम्स में हिस्सा लिया था। उन्होंने फरवरी में अल्बानिया में UWW रैंकिंग सीरीज़ में भी गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन उन्हें सफलता कुछ मुश्किलों के बाद मिली। 2023 में, उन्हें एशियन गेम्स में जगह पाने के लिए सही ट्रायल की मांग को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। उस समय भारतीय कुश्ती का कामकाज देख रही एड-हॉक कमेटी ने बजरंग को टीम में सीधे एंट्री दे दी थी।

बाद में, अप्रैल 2024 में, जब सुजीत अपने साथी पहलवान दीपक पूनिया के साथ एशियन ओलंपिक क्वालीफायर के लिए बिश्केक जा रहे थे, तो UAE में भारी बारिश और बाढ़ के कारण फ्लाइट्स रुक गईं और दोनों दुबई में फंस गए। वे सुबह वजन-जांच (वे-इन) शुरू होने के कुछ देर बाद बिश्केक पहुंचे, लेकिन आयोजकों ने उन्हें मुकाबले में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी।

ऐसे निराशाजनक पलों को याद करते हुए, जब उनसे पूछा गया कि वे 2023 वाले सुजीत को क्या संदेश देंगे, जो कोर्ट में अपने हक के लिए लड़ रहा था, तो उन्होंने कहा, "खुद पर भरोसा रखें और कड़ी मेहनत करते रहें। भगवान न्याय में देरी कर सकते हैं, लेकिन न्याय कभी रुकता नहीं है... अगर हम अतीत में ही अटके रहेंगे, तो हमारा वर्तमान प्रभावित होगा और हम भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। जो बीत गया, उसे भूल जाएं।" पेरिस में मिली निराशा के बारे में बात करते हुए सुजीत ने कहा कि वह वर्तमान में जीने में विश्वास रखते हैं और जो बीत चुका है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते।

23 वर्षीय पहलवान ने कहा, "जो बीत चुका है, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वह एक प्राकृतिक आपदा जैसा था-वहां बाढ़ आ गई थी और हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। हमारा काम कोशिश करते रहना है। जब मैं फाइनल मुकाबले में पीछे चल रहा था, तब भी मेरा काम आखिर तक लड़ना था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और देश के लिए गोल्ड जीता।"