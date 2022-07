असम CM की दरियादिली का वीडियो हुआ वायरल, दिव्यांग लड़की के एक आंसू पर पिघले मुख्यमंत्री, फोन नंबर देकर कहा- कुछ गलत हुआ तो बताना

नई दिल्लीः असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है जिसमें वह एक दिव्यांग लड़की की परेशानी के बारे में बात कर रहे है। दरअसल, असम में आई भयानक बाढ़ के चलते उन्होंने खुद पानी में उतरकर प्रभावित इलाकों का जायजा लिया।

Pained by the story of a divyangjan girl, who complained of not being able to avail Orunodoi benefits. Asked officials to take immediate step to address her concern. pic.twitter.com/IwFBJOBgli