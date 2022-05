असम में आई भयानक बाढ़-बारिश के चलते 8 लोगों की मौत, 5 लापता

नेशनल डेस्क: असम में आई भयानक बाढ़ और बारिश के चलते 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं असम राज्य में प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर चार लाख हो गई है। बता दें कि भारी बारिश और भूस्खलन के कारण असम की बराक घाटी और दीमा हसाओ जिले समेत पड़ोसी राज्यों त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के कुछ हिस्सों से सड़क और रेल संपर्क मंगलवार को टूटा रहा। असम और मेघालय में कई जगह सड़क और रेल पटरी भी बह गई है।

When the North West India is facing severe heat waves, North East India is facing serious flash floods. Major areas of my birthplace is now under water. Climate change is happening now. How long we're going to watch it? 3 dead today in Assam. This is climate emergency! Act now!🙏 pic.twitter.com/r8n17nbnKe