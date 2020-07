असम में बाढ़ से बुरे हाल हैं। बुधवार को बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में सात और लोगों की मौत हो गई और 26 जिलों के लगभग 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं असम के बक्सा जिले में उफनती नदी के किनारे एक शख्स फंस गया। गांववालों ने उसे रस्सी डालकर बचाने की कोशिश की लेकिन तेज बहाव के कारण उसे बचाया नहीं जा सका।

A biker is washed away by flood in Assam. we are devastated. First #COVID19 and now #AssamFloods please God save us. pic.twitter.com/R5NDB1ay7u — Nandan Pratim Sharma Bordoloi 🇮🇳 (@NANDANPRATIM) July 13, 2020

वहीं एक बाइक सवार बाढ़ के पानी से बचने के लिए बांसों छोटे से रास्ते के ऊपर से गुजर रहा था कि तभी ऊसकी बाइक स्लिप कर गई और वो पानी के बाहव के साथ बह गया। सोशल मीडिया पर लोग बाढ़ की कई वीडियो शेयर कर रहे हैं। जिसमें जानवर भी बाढ़ में फंसे नजर आ रहे हैं।

वहीं एक वीडियो में दिख रहा है कि शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु की प्रतिमा भी बाढ़ के पानी में डूबती नजर आ रही है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने कहा कि मोरिगांव जिले में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि बारपेटा में दो, सोनितपुर और गोलाघाट जिलों में एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई।

Are We north-eastean of India only for fame caring??

Q: Where is the largest River-Island of India

Ans: India, Majuli located in Assam. sunne mein achha lagta he na??See 👇👇also #AssamFloods pic.twitter.com/xhcY7euvF8 — Sudipa (@ray_sudipa) July 13, 2020

राज्य में बाढ़ से संबंधित घटनाओं में अब तक 92 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ में 66 लोगों की मौत हुई है, जबकि 26 लोगों की जान भूस्खलन की वजह से चली गई।

A Tiger takes shelter in a goat shed in Kaziranga National Park.#AssamFloods pic.twitter.com/uBijj7LoRt — Manoj Das (@HeCanThink) July 13, 2020

Not only COVID19, devastating flood also become cause of havoc in Assam. It was yesterday's video from Gahinpara area of Bajali, Barpeta.#AssamFloods @PMOIndia #disastermanagement @CMOfficeAssam pic.twitter.com/ibivshAyRH — Anirban Pathak (@anirbanpathak90) July 13, 2020

धेमाजी, लखीमपुर, बिस्वनाथ, सोनितपुर, दरांग, बक्सा, नलबाड़ी, बारपेटा, चिरांग, बोंगाइगांव, कोकराझार, धुबरी, शिवसागर, डिब्रूगढ़ समेत कुछ अन्य जिले बाढ़ से प्रभावित हैं ।

Assam has been flooded for the 3rd consecutive time in the last 2 months.What should we do now?Should we think about saving our lives from the corona or think about saving lives from the flood?#AssamFloods#PrayForAssam@PTI_News @ZeeNews@paponmusic @RandeepHooda@VishalDadlani pic.twitter.com/8Filb7wXmp — Pankaz Papon Deka (@PankazPapon) July 12, 2020

मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने जोरहाट जिले के एक स्कूल में लगाए गए राहत शिविर का दौरा किया और लोगों से बात की। एएसडीएमए ने बताया कि 3376 गांव पानी में डूबे हुए हैं और 1,27,647.25 हेक्टेयर कृषि जमीन पर खड़ी फसल बर्बाद हो गई।