कलयुग के 'वासुदेव'! बाढ़ के पानी में नवजात बच्चे को टोकरी पर लेकर निकला पिता तो लोगों को याद आया 'श्रीकृष्ण' का यह अद्भुत पल

नेशनल डेस्क: भयंकर बाढ़ के चलते जहां असम में हालात अस्त-व्यस्त हो वहीं सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाला वीडियो सामने आई है। दरअसल, इस वीडियो में एक पिता भयंकर बाढ़ के बीच अपने नवजात बच्चे को एक टोकरी मे लेकर कमर भर पानी में डूब सड़क पार करता नज़र आ रहा है।

वीडियो देखनेके बाद सोशल मीडिया पर लोग इस शख्स की तुलना श्रीकृष्ण और वासुदेव से कर रहे है। वहीं कई लोगों ने इसे फादर्स डे भी कहा है। जानकारी के लिए बता दें कि असम के कई जिले बाढ़ से प्रभावित है, जिसके चलते कई घर नष्ट हो गए है और ऐसे में लोग सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे है। वहीं, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम लगातार काम कर रही है।

#VIDEO | This video from #Silchar is going viral on the Internet.



A man along with a few others was seen crossing a street submerged with waist-deep flood water while carrying a baby in a tub. #Assam #AssamFloods pic.twitter.com/EOtnvoiheF — G Plus (@guwahatiplus) June 22, 2022