आरोपी 'कांग्रेस नेता पवन खेड़ा' ने बिना शर्त माफी मांग ली है, उम्मीद है अब असभ्य भाषा का उपयोग नहीं करेंगे: असम CM

नेशनल डेस्क: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को लेकर ट्विट किया। हिमंता बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर कहा कि कानून की महिमा हमेशा बनी रहेगी। आरोपी (कांग्रेस नेता पवन खेड़ा) ने बिना शर्त माफी मांग ली है। हम आशा करते हैं कि सार्वजनिक स्थलों की पवित्रता को बनाए रखते हुए आगे से कोई भी राजनीतिक विमर्श में किसी तरह अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा.असम पुलिस भी मामले को उसके तार्किक तरीके से खत्म करेगी।

बता दें कि बीते वीरवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को लेकर दिल्ली हवाई अड्डे पर काफी गहमा गहमी का माहौल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर खेड़ा को कल गुरुवार को पहले फ्लाइट से उतार दिया गया, फिर असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ घंटे बाद ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी। इस मसले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने आज शुक्रवार को खेड़ा का नाम लिए बगैर कहा कि आरोपी ने बिना शर्त माफी मांग ली है। उम्मीद है कि आगे ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा।

The majesty of law shall always prevail. The accused has tendered an unconditional apology (Para 7)



We hope that keeping the sanctity of public spaces, no one will use uncivilized language in political discourse hereafter. @assampolice will follow the matter to its logical end. pic.twitter.com/kaAnuMS2W0 — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 24, 2023