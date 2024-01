Manipur: सेना के जवान ने छह सहयोगियों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर खुद को गोली से उड़ाया

नेशनल डेस्क: मणिपुर में असम राइफ्लस के एक जवान ने अपने सहयोगियों पर फायरिंग की है। यह मामला नॉर्थ ईस्ट में भारत-म्यांमार सीमा के पास से सामने आया है। इस घटना में छह जवान घायल हो गए हैं। साथियों पर गोली चलाने के बाद जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है।



घायल जवानों की हालत स्थिर

मणिपुर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''दक्षिण मणिपुर में भारत-म्यांमार सीमा के करीब तैनात असम राइफल्स बटालियन में असम राइफल्स के एक जवान द्वारा गोलीबारी की घटना सामने आई है। असम राइफल्स के एक जवान ने अपने सहयोगियों पर गोलीबारी की, जिसमें उनमें से छह घायल (सभी घायल गैर-मणिपुरी हैं) हो गए है। इसके बाद जवान ने खुद को गोली मार ली। सभी घायलों को इलाज के लिए सैन्य अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।''



"There has been an incident of firing by an Assam Rifles Jawan in an ASSAM RIFLES BATTALION deployed close to the Indo - Myanmar border in South Manipur. One Assam Rifles Jawan opened fire on his colleagues injuring six of them (all injured are non-Manipuris); later the… pic.twitter.com/tzIopcHaM9 — Press Trust of India (@PTI_News) January 24, 2024