दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के बाद ACP मनस्वी वशिष्ठ सस्पेंड

दिल्ली पुलिस ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) मनस्वी वशिष्ठ को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के बाहर कर्मियों द्वारा किए गए विरोध-प्रदर्शन के बाद की गई है।

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) मनस्वी वशिष्ठ को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के बाहर कर्मियों द्वारा किए गए विरोध-प्रदर्शन के बाद की गई है।

सोमवार को दिल्ली पुलिस के लगभग 150 कर्मी (जिनमें महिला अधिकारी भी शामिल थीं) वहां इकट्ठा हुए थे। वे एक वरिष्ठ अधिकारी और एक इंस्पेक्टर के तबादले का विरोध कर रहे थे। यह तबादला शाहदरा पुलिस स्टेशन में पुलिस और वकीलों के बीच हुए टकराव के बाद किया गया था।

प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मियों ने मांग की कि इन दोनों अधिकारियों को वापस उनके पुराने पदों पर तैनात किया जाए। पुलिसकर्मियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार से मुलाकात की और 5 मांगें रखीं। इन मांगों में शाहदरा की घटना में शामिल वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करना और "गुंडागर्दी" करने वाले वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज करना शामिल था। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि कमिश्नर ने प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मियों को भरोसा दिलाया है कि बल का मनोबल बढ़ाने के लिए जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि इससे पहले सोमवार को पुलिस मुख्यालय के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद, रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन, राउज़ एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन और अन्य वकीलों ने पुलिस कमिश्नर से संपर्क किया है। उन्होंने वकीलों के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए ACP मनस्वी वशिष्ठ को सस्पेंड करने की मांग की है। ACP वशिष्ठ को तुरंत सस्पेंड करने की मांग करते हुए, रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन मंगलवार को न्यायिक कार्यों से दूर है (काम नहीं कर रहा है)। सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव विजय बिश्नोई ने भी पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपकर वशिष्ठ को सस्पेंड करने की मांग की है।

वकीलों के विरोध प्रदर्शन के बाद, दिल्ली पुलिस ने ACP वशिष्ठ और शाहदरा के SHO का तबादला कर दिया। 28 अक्टूबर को, 'ऑल दिल्ली बार एसोसिएशन' की समन्वय समिति (कोऑर्डिनेशन कमिटी) ने न्यायिक कार्यों से दूर रहने का आह्वान किया था। यह कदम दिल्ली पुलिस द्वारा गांधी नगर के ACP और शाहदरा पुलिस स्टेशन के SHO का तबादला किए जाने के बाद उठाया गया था। यह फैसला दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) के प्रतिनिधियों के बीच हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद लिया गया। वकील दो दिनों तक न्यायिक कार्यों से दूर रहे थे।



समिति ने बुधवार शाम को एक सर्कुलर जारी कर काम से दूर रहने के फैसले को वापस ले लिया और गुरुवार से न्यायिक कार्य फिर से शुरू करने की घोषणा की। सर्कुलर में बताया गया है कि ACP मनस्वी वशिष्ठ का तबादला SDPO, गांधी नगर (शाहदरा) से SPUWAC में कर दिया गया है। वहीं, शाहदरा पुलिस स्टेशन के SHO, इंस्पेक्टर अरुण कुमार का तबादला दिल्ली पुलिस की सुरक्षा इकाई (Security unit) में कर दिया गया है।



23 अक्टूबर की शाम को, कुछ वकील एक घटना के सिलसिले में शाहदरा पुलिस स्टेशन गए थे, ताकि संबंधित लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। सर्कुलर के अनुसार, हां मौजूद ACP और शाहदरा पुलिस स्टेशन के SHO ने वकीलों को भरोसा दिलाया था कि मामले में नामजद लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।



समिति के सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि उन्हें जानकारी मिली थी कि घटना के समय आरोपी पुलिस स्टेशन में ही मौजूद थे। लेकिन 24 अक्टूबर को वकीलों को पता चला कि उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें छोड़ दिया गया है। परिपत्र में बताया गया है कि जब वकील इस मामले को संभालने के तरीके पर अपनी चिंता जताने और कानून के अनुसार जवाबदेही तय करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो वहां एसीपी मनस्वी वशिष्ठ से जुड़ी एक घटना हुई। आरोप है कि एसीपी ने वहां मौजूद वकीलों को धमकाया और डराया-धमकाया।