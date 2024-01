बच गई धरती, टक्कर होती तो पूरी तरह तबाह हो जाता ये शहर, सामने आया वीडियो

नेशनल डेस्क: इतिहास में 8वीं बार जर्मनी में एक उल्कापिंड को धरती के वायुमंडल में घुसने से पहले देखा गया है। कुछ ही घंटों में यह जर्मनी की राजधानी बर्लिन के पास लीपजिग नाम के इलाके के ऊपर आसमान को चीरते हुए आया। फिर तेज विस्फोट और रोशनी के साथ न जाने कहां गायब हो गया। उसके बाद कुछ ही घंटों में राजधानी बर्लिन के पास से गुजरते हुए तेज विस्फोट के साथ गायब हो गया। इस घटना ने सारे यूरोप में हलचल मचा दी है। अब वैज्ञानिक उसके टुकड़े खोज रहे हैं।







बता दें कि यह बात है 21 जनवरी 2024 की है और अब इससे कुछ ही घंटे पहले वैज्ञानिकों ने इसे ट्रैक किया था। किस्मत अच्छी थी कि यह आकार में छोटा था। वैज्ञानिकों ने कहा अगर इसका आकार बड़ा होता तो या किसी धातु से बना उल्कापिंड होता तो यह भयानक तबाही मचा सकता था। इसकी वजह से लीपजिग शहर या बर्लिन के आसपास का इलाका पूरी तरह खत्म हो सकता था। इतना ही नहीं इसका असर यूरोपीय संघ के अन्य देशों में देखने को भी मिल सकता था। अगर यह समंदर में गिरता तो कई शहरों में सुनामी भी ला सकता था।



नासा ने कहा- छोटा है कोई टेंशन की बात नहीं

उल्कापिंड को सबसे पहले Piszkéstető Mountain Station के Konkoly Observatory से देखा गया था। इसका नाम है 2024BXI और नासा ने इसे छोटा और अगाध बताया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका आकार छोटा है, और यह वायुमंडल में ही जलकर खत्म हो जाएगा, जिससे कोई नुकसान नहीं होगा।



Another *incredible* shot of the small asteroid burning up above Germany just moments ago—wow. pic.twitter.com/OGl0GuWGe6