राज्यसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठीं दिखी एथलीट पीटी उषा...ट्विट कर बताया कैसी महसूस हुआ

नेशनल डेस्क: देश की महान एथलीट पीटी उषा की राज्यसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठीं एक तस्वीर आई सामने आई है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दरअसल, गुरुवार को सभापति और उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ की अनुपस्थिति में राज्यसभा की कार्यवाही को पीटी उषा ने संभाला।

जिसके बाद पीटी उषा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक छोटी क्लिप भी पोस्ट की जिसमें उन्होंने बताया कि उस समय वह क्या महसूस कर रही थीं। पीटी उषा ने लिखा "महान शक्ति में बड़ी जिम्मेदारी शामिल होती है' जैसा कि फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने कहा था। जब मैंने राज्यसभा सत्र की अध्यक्षता की तो मैंने भी यह महसूस किया। मैं अपने लोगों के मुझ पर विश्वास के साथ इस यात्रा को शुरू करती हूं और इसे मील का पत्थर बनाने की कोशिश करूंगी।"



"Great power involves great responsibility" as said by Franklin D. Roosevelt was felt by me when I chaired the Rajya Sabha session. I hope to create milestones as I undertake this journey with the trust and faith vested in me by my people.

