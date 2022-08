त्रिपुरा में जेपी नड्डा की रैली में शामिल होने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला, 40 लोग हुए घायल

नेशनल डेस्क: पश्चिम त्रिपुरा जिले के खुमुलवंग में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा की रैली में शामिल होने जा रहे पार्टी के कम से कम 40 कार्यकर्ता ‘‘उपद्रवियों'' के हमले में घायल हो गए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मंगलवार को कहा कि पार्टी के घायल कार्यकर्ताओं में से 25 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक की हालत गंभीर है।

Rushed from airport to GBP & AGMC hospital to know the condition of our injured @BJP4Tripura supporters who met with an accident & assaulted by supporters of another party.



Health staff & doctors are taking care. I Pray to God for their early recovery.@JPNadda pic.twitter.com/9n2HmWEd3E