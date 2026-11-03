त्रिपुरा में BSF जवानों पर हमला: 9 आरोपी गिरफ्तार, गाड़ी तोड़ी और हथियार छीनने की कोशिश

एसपी ने कहा, "देश की सुरक्षा में तैनात जवानों पर ग्रामीणों द्वारा किया गया यह हमला बेहद शर्मनाक है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है और रात भर चली कार्रवाई में हमने कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया है।

सोनामुरा (त्रिपुरा): त्रिपुरा के आशाबारी इलाके में सीमा सुरक्षा बल के तीन जवानों पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक विजय देवबर्मा ने बताया कि इस घटना में शामिल बाकी भगोड़े आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर कानून के कटघरे में लाया जाएगा। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए एसपी देवबर्मा ने सुरक्षाकर्मियों पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने बताया कि रात भर चले एक विशेष अभियान के बाद नौ लोगों को पकड़ा गया है और उन्हें मंगलवार को ही अदालत में पेश किया जाएगा।

एसपी ने कहा, "देश की सुरक्षा में तैनात जवानों पर ग्रामीणों द्वारा किया गया यह हमला बेहद शर्मनाक है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है और रात भर चली कार्रवाई में हमने कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस घटना में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।"

उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री और गृह विभाग ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, वहीं पुलिस महानिदेशक खुद इस जांच पर नजर रख रहे हैं। एसपी देवबर्मा ने यह भी जानकारी दी कि बीएसएफ के आईजी ने घटनास्थल का दौरा किया है और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। फरार आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

क्या थी घटना?

सोमवार सुबह त्रिपुरा के बॉक्सनगर स्थित आशाबारी इलाके में कुछ असमाजिक तत्वों/उपद्रवियों ने बीएसएफ के तीन जवानों पर हमला कर दिया था, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। हमलावरों ने घायल जवानों से उनके हथियार छीनने की कोशिश की और एक सरकारी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की।

इससे पहले सुबह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी थी कि हमले के सिलसिले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने लिखा था, "आशाबारी में BSF जवानों पर हुए हमले के मामले में आठ आरोपियों को पकड़ा गया है। सुरक्षा बलों पर हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।"