G20 Summit: ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने PM मोदी के साथ ली सेल्फी, जी-20 सम्मेलन को बताया सफल

नेशनल डेस्क : जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कई देशों के नेता भारत आए हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने शनिवार को पीएम मोदी द्वारा आयोजित जी-20 समिट को सफल करार दिया। उन्होंने कहा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक अच्छी द्विपक्षीय चर्चा हुई। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने इन सब बातों का जिक्र किया। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली।

A successful G20 meeting hosted by @narendramodi in New Delhi today followed by a good bilateral discussion about concluding the Comprehensive Economic Cooperation Agreement between Australia and India 🇦🇺🇮🇳 pic.twitter.com/tglLOScrcJ — Anthony Albanese (@AlboMP) September 9, 2023