नेशनल डेस्कः अचानक एक शख्स हवा में उड़ता हुआ आया और सड़क पर चल रही महिला के ऊपर आकर गिर गया। हादसा इतना खतरनाक था कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इस हादसे का शॉकिंग सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। महिला को 52 टांके लगे हैं। वायरल वीडियो बेंगलुरु का है। वीडियो में दिख रहा है कि बेंगलुरु के टीसी पाल्या रोड पर एक तार झूल रही है। तार इतनी ढीली है कि हवा से होते हुए सड़क पर झूल रही है। तभी तार ऑटो के पहिए में उलझती है। ऑटो ड्राइवर उसे निकालने की कोशिश करता है कि तभी पीछे से ट्राली आती है और तार उसमें उलझ जाती है।

