जम्मू-कश्मीर: गुलमर्ग में भीषण हिमस्खलन, 2 विदेशी पर्यटकों की मौत, 21 लोग बचाए गए, देखें वीडियो

जम्मू: जम्मू-कश्मीर में गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में बुधवार को भारी हिमस्खलन हुआ, जिसके कारण पोलैंड के दो पर्यटकों की मौत हो गई और 21 लोग फंस गए, जिन्हें बाद में बचा लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि दो दिन पहले भारी बर्फबारी के बाद हिमस्खलन की आशंका के कारण हापथखुद कांगडोरी क्षेत्र को बंद कर दिया गया था। इसी स्थान पर दुर्घटना हुई थी।

बारामूला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमोद नागपुरे ने को बताया कि स्कीइंग करने वाले 21 विदेशी नागरिकों के तीन दल और दो स्थानीय गाइड हापथखुद कांगडोरी में स्की ढलान पर थे कि इसी दौरान अपराह्न लगभग 12.30 बजे हिमस्खलन हुआ। यह पूछे जाने पर कि जिस इलाके में दुर्घटना हुई, क्या वहां हिमस्खलन की चेतावनी थी, नागपुरे ने कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हिमस्खलन की चपेट में आये अन्य 21 लोगों को बचा लिया गया। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान क्रिजिस्ल्टॉफ (43) और एडम ग्रेच (45) के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि उनके शव बरामद कर लिये गये हैं। कर्नाटक से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य दीपक चिंचोरे मौके पर मौजूद थे। चिंचोरे ने कहा, ‘‘हमने अपनी आंखों के सामने मौत का तांडव देखा। स्की करने वालों पर 20 फुट की बर्फ की दीवार गिर गई और वे उसके नीचे दब गए। यह सब कुदरत का कहर है।'' पुलिस ने बताया कि बचाए गए रूसी नागरिकों की पहचान एकातेरिना, मैक्सिम, व्लादिमीर, वासिली, इंजन, लियो, निकिता मास्त्र्युकोव और अन्ना चोरन्याक के रूप में हुई है।

Rescue ops at Gulmarg avalanche, Baramulla police teams along with others on job.Sofar 19 foreign nationals have been rescued successfully

