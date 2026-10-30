अर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी ने की सगाई: इटली में गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी को किया प्रपोज़

अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर और उभरते अभिनेता आयुष्मान ने इटली में छुट्टियों के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी से सगाई कर ली है। उन्होंने अपने...

मुंबई: अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर और उभरते अभिनेता आयुष्मान ने इटली में छुट्टियों के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी से सगाई कर ली है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रपोज़ल का एक व्लॉग शेयर किया है, जिसमें इस खास पल की पूरी तैयारी और भावनाएं नज़र आ रही हैं।

इंस्टाग्राम पर शेयर की सगाई की तस्वीरें

आयुष्मान और समीक्षा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी इस खास मौके की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों को शेयर करते हुए समीक्षा ने अपने प्यार का इजहार किया और लिखा, "दुनिया की तमाम जगहों और जिंदगी के तमाम रास्तों में से, किसी तरह हम एक-दूसरे से मिल ही गए। और हम हर बार एक-दूसरे को ही चुनेंगे। हर जन्म में एक साथ रहने के नाम..."

आयुष्मान ने ऐसे बनाया प्रपोज़ल को खास

आयुष्मान के व्लॉग में दिखाया गया है कि उन्होंने इटली जाने से पहले ही इसकी पूरी प्लानिंग कर ली थी:

ट्रिप पर निकलने से पहले आयुष्मान ने अपने पिता परमीत सेठी, मां अर्चना पूरन सिंह और बड़े भाई आर्यमन सेठी को अपने इस प्लान के बारे में बताया। परिवार यह सुनकर बेहद खुश हुआ और उन्होंने आयुष्मान को शुभकामनाएं दीं।

इटली पहुंचने के बाद आयुष्मान सही जगह की तलाश में जुट गए। उनके पास अंगूठी और फूल तैयार थे। कैमरे पर इस पल को रिकॉर्ड करने के लिए जब वह ट्राइपॉड सेट कर रहे थे, तो घबराहट के कारण उनके हाथ कांप रहे थे।

घुुटनों पर बैठकर कही दिल की बात

सही जगह मिलने पर आयुष्मान ने समीक्षा को पीछे मुड़ने के लिए कहा और फिर घुटनों के बल बैठकर अपने दिल की बात कही। आयुष्मान ने कहा, "सैम, तुम असंभव को भी संभव बना देती हो। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे लिए कोई 'हैपिली एवर आफ्टर' नहीं बना है और मुझे कभी ऐसा जीवनसाथी नहीं मिलेगा जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिता सकूं। लेकिन फिर तुम मेरी जिंदगी में आईं। बॉम्बे डार्क के उन दरवाजों से जब तुमने कदम रखा, तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं किसी से इतना प्यार कर सकता हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार पहली नज़र का प्यार होता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं था। यह उससे भी बेहतर था, क्योंकि मैं तुम्हें जितना जानता गया, उतना ही तुमसे प्यार करता गया।" आयुष्मान की बातें सुनकर समीक्षा काफी भावुक हो गईं। जब आयुष्मान ने रिंग निकालकर शादी के लिए पूछा, तो समीक्षा ने तुरंत 'हां' कह दिया और दोनों ने एक-दूसरे को गले लगा लिया। इसके बाद दोनों ने इटली की खूबसूरत वादियों में उस यादगार पल का आनंद लिया।