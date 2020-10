दिल्ली के मालवीय नगर में छोटे से ढाबे ‘बाबा का ढाबा'' का नजारा सोशल मीडिया के असर के कारण अब बिल्कुल बदल गया है क्योंकि एक दिन पहले तक जहां इस जगह पर सन्नाटा पसरा था, वहां गुरुवार को ग्राहकों की भीड़ लगी। इस सुखद बदलाव का पता ढाबे के मालिक कांता प्रसाद के बिना दांतों वाले मुंह की मुस्कान से भी चलत

नेशनल डेस्क: दिल्ली के मालवीय नगर में छोटे से ढाबे ‘बाबा का ढाबा' का नजारा सोशल मीडिया के असर के कारण अब बिल्कुल बदल गया है क्योंकि एक दिन पहले तक जहां इस जगह पर सन्नाटा पसरा था, वहां गुरुवार को ग्राहकों की भीड़ लगी। इस सुखद बदलाव का पता ढाबे के मालिक कांता प्रसाद के बिना दांतों वाले मुंह की मुस्कान से भी चलता है जो वह बार-बार अपना मास्क उतार कर प्रकट करते हैं। इतना ही नहीं ‘बाबा का ढाबा' मालिक ने एक दिन में इतने कमा लिए कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। शख्स के खाते में 2 लाख रुपए से ज्यादा की डोनेशन आ चुकी है।

कांता प्रसाद कहा कि वह इतनी डोनेशन से काफी खुश हैं और इससे उनकी जरूरतें आसानी से पूरी हो जाएगी। साथ ही वीडियो में बुजुर्ग कपल ने लोगों से अपील की है वे अब किसी और जरूरतमंद की आर्थिक मदद करें, मेरे लिए इतना काफी है। गुुरुवार को 80 वर्षीय कांता प्रसाद और उनके परिवार के लिए सब कुछ बदल गया जो कोरोना महामारी के कारण पाई-पाई का मोहताज था। सोशल मीडिया पर पोस्ट कांता प्रासाद की एक तस्वीर ने जादू कर दिया जिसमें वह लॉकडाउन के महीने में अपनी व्यथा को बताते हुए रो पड़े थे। इस वीडियो को उपयोगकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर साझा किया। इसके बाद ग्राहकों की कतार लग गई जिसमे कैमरा दल, ब्लॉगर, पत्रकार भी शामिल थे।

बड़ी-बड़ी हस्तियों ने भी किया ट्वीट

दिल्ली के मालवीय नगर में बाबा का ढाबा एक छोटा सा ढाबा है जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया है और कई बड़ी हस्तियों ने भी लोगों से इस ढाबे पर खाने की अपील की। सोशल मीडिया पर मार्मिक वीडियो आने के एक दिन बाद ट्विटर पर हैशटैग बाबा का ढाबा ट्रेंड करने लगा और इतने ग्राहक पहुंच गए जितने उन्होंने 30 साल के कारोबार में नहीं देखे थे। गौरतलब है कि प्रसाद अपनी पत्नी के साथ 1990 से यह ढाबा चला रहे हैं लेकिन लॉकडाउन और उसके बाद के हफ्तों में काम ठप पड़ गया।

