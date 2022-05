महंगाई ने 8 साल का तोड़ा रिकॉर्ड, खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 7.79 प्रतिशत पर पहुंची

नेशनल डेस्क: देश में खुदरा महंगाई दर उच्च स्तर पर पहुंच गई है। खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में सालाना आधार पर बढ़कर 7.79 प्रतिशत हो गई, जो आठ साल का सबसे ऊंचा स्तर है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के चलते खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी, और यह रिजर्व बैंक के लक्ष्य की ऊपरी सीमा से लगातार चौथे महीने ऊपर रही है।

