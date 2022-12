चांद पर जाएंगे 'बालवीर' देव जोशी, 3 लाख लोगों में चुना गया नाम...इस दिन भरेंगे अंतरिक्ष के लिए उड़ान

नेशनल डेस्क: टीवी की दुनिया के दिग्गज कलाकार और बच्चों के चहेते बालवीर यानि अभिनेता देव जोशी को चांद पर जाने का मौका मिला है। देव जोशी फिल्मों में नहीं बल्कि असल में चांद की सैर करने जा रहे हैं। जी हां देव ने खुद इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। देव ने लिखा कि उनका चांद पर जाने का सपना साकार होने जा रहा है। चांद पर जाने के लिए देव जोशी सुपर एक्साइटेड हैं।

Proud to share this news with Everyone! 🌍

We all are artistes, and we are going to Moon...🌜#dearMoonCrew #dearMoonprojecthttps://t.co/yfeFZWnU0M — Dev Joshi (@devjoshi10) December 8, 2022