नेशनल डेस्क: दिल्ली-NCR की हवा में लगातार हो रहे सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (caqm) ने निर्माण और विध्वंस गतिविधियों (construction and demolition activities) पर पाबंदियां सोमवार को हटा दीं। केंद्रीय वायु गुणवत्ता समिति ने शुक्रवार को दिल्ली-NCR में छठी और उससे ऊपर की कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान तत्काल प्रभाव से फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। उसने यह भी कहा था कि पांचवीं क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूल 27 दिसंबर से खोले जा सकते हैं।

