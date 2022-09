बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना मंगलवार को पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात, रक्षा, व्यापार पर होंगे ये अहम समझौते

नई दिल्लीः बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने के लिए चार दिवसीय यात्रा पर सोमवार को यहां पहुंचीं। इस मुलाकात के बाद दोनों पक्षों के रक्षा, व्यापार और नदी जल बंटवारे सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर करने की संभावना है। हसीना ने पिछली बार अक्टूबर 2019 में नई दिल्ली की यात्रा की थी।



नई दिल्ली पहुंचने पर हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की अगवानी की। हसीना मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी।

Delighted to call on Prime Minister Sheikh Hasina of Bangladesh this evening.



The warmth and frequency of our leadership level contacts is a testimony to our close neighborly partnership. pic.twitter.com/bJpheOAyzp