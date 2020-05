कोरोना वायरस ने एक तरह से पूरी दुनिया को थाम सा दिया है। लोग फ्री तो हैं लेकिन अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिल नहीं सकते, बाहर कहीं घूमने नहीं जा सकते। दरअसल कोकोना के चलते भारत समेत दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए लोग अपनों के साथ अपने-अपने घरों में हैं। कुदरत तो जहां इंसान घरों में कैद हो गए वहीं जानवर, पक्षी और कई अन्य जीव आजाद हो गए।

नेशनल डेस्कः कोरोना वायरस ने एक तरह से पूरी दुनिया को थाम सा दिया है। लोग फ्री तो हैं लेकिन अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिल नहीं सकते, बाहर कहीं घूमने नहीं जा सकते। दरअसल कोकोना के चलते भारत समेत दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए लोग अपनों के साथ अपने-अपने घरों में हैं। कुदरत तो जहां इंसान घरों में कैद हो गए वहीं जानवर, पक्षी और कई अन्य जीव आजाद हो गए। जिन जानवरों को रात में भी बहुत कम खुले में गूमते देखा वहीं अब दिन के उजाले में सड़कों पर दिख रहे हैं। लॉकडाउन के बीच भारत समेत दुनिया के कई देशों से जानवरों की मस्ती करते या फिर खुली हवा में सासं लते की तस्वीरें सामने आई हैं।

Now even bears are smarter than humans 🤦‍♂️ pic.twitter.com/rQjvYqffIH