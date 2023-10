दिवाली से पहले दमघोंटू हुई Delhi की हवा, सुबह-सुबह आसमान में छाई धुंध, AQI बहुत खराब

नेशनल डेस्क: दिल्ली में सर्दियों के आगमन से पहले ही यहां की हवा एक बार फिर खराब हो गई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का औसत एक्यूआई लेवल बहुत खराब है और लोगों का सांस लेने दुभर होता जा रहा है। प्रदूषण विभाग के मुताबिक दिल्ली में औसत एक्यूआई 303 है और 25 अक्टूबर 2023 तक इसमें सुधार को कोई भी गुंजाइश नहीं है।



इन इलाकों का एक्यूआई बहुत खराब

नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स अनुसार, दिल्ली में औसत वायु प्रदूषण 303 दर्ज किया गया है। पूसा रोड में 315, शादीपुर में 305, आरके पुरम में 286, वजीरपुर में 276, जहांगीरपुरी में 275, बवाना में 274, मुंडका में 268, बुरारी में 266, सोनिया विहार में 260, आनंद विहार में 256, द्वारका सेक्टर में 254 एक्यूआई है, जो बहुत खराब और खराब के संकेतक हैं।



#WATCH | Overall air quality in Delhi continues to be in 'Very Poor' category with the latest AQI being 303 as per SAFAR-India.



Visuals from Dhaula Kuan. pic.twitter.com/bz0c0zK6fa — ANI (@ANI) October 24, 2023