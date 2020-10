नेशनल डेस्कः महाराष्ट्र सरकार के अभियान ‘बिगिन अगेन' (Begin again) के तहत मुंबई में मेट्रो फिर से शुरू हो रही है। इसके अलावा आज से सभी सरकारी और निजी पुस्तकालय भी खुल रहे हैं। वहीं मंदिर खोले जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सब्र कीजिए धीरे-धीरे सब खोला जाएगा। ठाकरे ने कहा कि राज्य में चरणबद्ध तरीके से जनता को हर सुविधाएं मिलेंगी, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ। बता दें कि बुधवार को उद्धव सरकार ने कहा कि 15 अक्तूबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो सर्विस शुरू होगी। हालांकि सरकार के फैसले के तुरंत बाद, महानगर में वर्सोवा- अंधेरी-घाटकोपर गलियारे का संचालन करने वाली मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड (MMOPL) ने कहा कि इस मार्ग पर मार्च से निलंबित सेवाएं 19 अक्तूबर से फिर से शुरू होंगी।

