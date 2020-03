नई दिल्लीः कोरोना वायरस से बचाव के लिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पीएम मोदी के नाम वाले मास्क लोगों को बांट रहे हैं। प्रदेश बाजेपी के दफ्तर के बाहर कोरोना वायरस (COVID-19) के ये मास्क लोगों में बांटे जा रहे हैं। मास्क बांटने वाले लोगों ने अपने हाथों से लोगों को मास्क पहना भी रहे हैं। इस मास्क पर save from कोरोना वायरस इनफेक्शन के साथ ही 'MODI JI' भी लिखा है और कमल का फूल भी बना है। हालांकि, मास्क की गुणवत्ता स्वीकृत मानदंडों के अनुकूल है या नहीं ये कहना मुश्किल है। कोलकाता में बांटे जा रहे हैं पीएम मोदी के नाम वाला मास्क बीजेपी नेता प्रताप बनर्जी मीडिया से बात करते हुए कहते हैं, 'कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है उसकी रक्षा के लिए हम ये मास्क लोगों में बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो प्रेरणा दी है उसी के आधार पर ये मास्क बांटे जा रहे हैं।' बता दें कि दुनिया भर के करीब 70 देशों में फैल चुके कोरोना वायरस ने अब भारत में लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। भारत में अब तक 28 लोगों को कोरोना वायरस पॉजेटिव आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बुधवार को बताया है कि देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल 28 मरीज पाए गए हैं। इनमें से केरल में शुरुआत में मिले तीन लोग ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस के पीड़ित लोगों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, '17 लोगों का इटालियन ग्रुप है। इस ग्रुप में 1 भारतीय है, जो ड्राइवर है। बाकी आगरा और दूसरी जगहों के लोग है।' भारत में अब तक 28 मामले सामने आए स्वस्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इसके साथ ही कहा कि भारत आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय विमान के यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार को भी डॉक्टरों की टीम को मजबूत करने को कहा गया है, जिससे कि मामले बढ़ने पर दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा, 'दिल्ली के केस में हमें चला कि पीड़ित कम से कम 66 लोगों के संपर्क में आए थे। उनके आगरा में परिवार के 6 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए।'

