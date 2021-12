बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने नाक के जरिए दिए जाने वाली कोविड वैक्सीन की बूस्टर खुराक के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए डीजीसीआई (भारत के औषधि महानियंत्रक) के पास आवेदन किया है।

नेशनल डेस्क: बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने नाक के जरिए दिए जाने वाली कोविड वैक्सीन की बूस्टर खुराक के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए डीजीसीआई (भारत के औषधि महानियंत्रक) के पास आवेदन किया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने अपने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी शेयर की है। यह बूस्टर खुराक उन लोगों को दी जा सकेगी जिन्होंने कोवाक्सिन या कोविशील्ड टीका लगवाया है।

Bharat Biotech has submitted phase 3 clinical trial application to DCGI for its booster dose of their intranasal Covid vaccine that can be given to Covaxin and Covishield vaccinated people: Source pic.twitter.com/Sao0TMvMcj