राहुल गांधी ने टारगेट किलिंग पर की खुलकर बात, कहा- कश्मीरी पंडितों की हालत बहुत ज्यादा खराब

जम्मू: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली ‘भारत जोड़ो यात्रा' सोमवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच सांबा जिले के विजयपुर से जम्मू की तरफ बढ़ी। इस दौरान जम्मू-कश्मीर में राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उनको राशन नहीं मिल रहा है। 6 महीने से कश्मीरी पंडितों की सैलरी बंद है। टारगेट किलिंग पर खुलकर बात हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि हम इसपर संसद में बात करेंगे।

