मध्यप्रदेश में उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के दरबार भले ही बाहर के लोगों के लिए बंद हो लेकिन श्रद्धालुओं को घर बैठे भी महाकाल के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। सावन के तीसरे सोमवार में उज्जैन के महाकाल मंदिर में खास भस्म आरती की गई, जिसका नजारा देखते ही बनता है...

