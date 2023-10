Big Billion Day: Flipkart Sale में बड़ी धोखाधड़ी, दिवाली से पहले Shopping करना पड़ा महंगा, लगा 1 लाख रुपए का चूना

नेशनल डेस्क: अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते है तो जरा सतर्क हो जाए। एक कस्टमर को ऑनलाइन शॉपिंग करना कापी महंगा पड़ा गया। दरअसल, एक यूजर्स ने लाख रुपये की कीमत वाला टीवी ऑर्डर किया था और जब उसे ऑर्डर मिला तो उसके होश उड़े गए।



पीड़ित ने सोनी ब्रांड का टीवी का ऑर्डर किया था लेकिन डिलवरी में उशे किसी दूसरे ब्रांड का टीवी मिला। दिलचस्प बात ये है कि यूजर को बॉक्स सोनी का ही डिलीवर किया गया, उसके अंदर प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड का था। यूजर ने इस जानकारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की जो तेजी से वायरल हो रही है।

पोस्ट के अनुसार, पीड़ित आर्यन ने Flipkart Big Billion Sale से 1 लाख रुपए की कीमत वाला Sony TV ऑर्डर किया था. वो अपने प्रोडक्ट के डिलीवर होने का इंतजार कर रहे थे, जिस पर ICC वर्ल्ड कप 2023 देखनी की प्लानिंग कर रहे थे. हालांकि, जब उन्होंने डिलीवरी बॉक्स को ओपन किया, तो चौंक गए.

I had purchased a Sony tv from @Flipkart on 7th oct, delivered on 10th oct and sony installation guy came on 11th oct, he unboxed the tv himself and we were shocked to see a Thomson tv Inside Sony box that too with no accessories like stand,remote etc 1/n pic.twitter.com/iICutwj1n0 — Aryan (@thetrueindian) October 25, 2023