VIDEO: पृथ्वी से टकराया सबसे मजबूत सौर तूफान, आकाश में दिखे दुर्लभ नजारे

वॉशिंगटन: NOAA की चेतावनी के कुथ घंटों बाद ही एक मजबूत सौर तूफान पृथ्वी से टकरा गया। अमेरिका की वैज्ञानिक एजेंसी नेशनल ओशनिक एंट एटमास्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के अनुसार सौर तूफान जिसे भू-चुंबकीय तूफान भी कहते हैं, नेविगेशन, संचार और रेडियो सिग्नलों को प्रभावित कर सकते हैं। तूफान से पृथ्वी के ध्रुवों (नॉर्थ-साउथ पोल) के आसपास ऑरोरल एक्टिविटी बढ़ जाती है यानि नॉर्दर्न लाइट दिखाई देती है।

पृथ्वी की ओर प्रक्षेपित तेज सौर चुंबकीय तूफानों के कारण उच्च हिमालय में हानले डार्क स्काई रिजर्व में एक दुर्लभ स्थिर ऑरोरल लाल चाप घटना में लद्दाख के कुछ हिस्सों में गहरे लाल रंग की चमक ने अंधेरे आकाश को रोशन कर दिया। अंतरिक्ष विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार, सौर तूफान या कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य के AR13664 क्षेत्र से हैं, जिसने कई उच्च ऊर्जा सौर ज्वालाएँ उत्पन्न की हैं, जिनमें से कुछ 800 किमी/सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर यात्रा कर रही हैं।

Aurora Australis, aka Southern Lights timelapse from yesterday's super rare and extreme G5/K9 geomagnetic solar storm.



This was around 11pm at Flinders beach, Mornington Peninsula, Melbourne, Victoria.#Aurora #Australia #Melbourne #AuroraAustralis pic.twitter.com/eHok6zG8Im