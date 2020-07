बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर पर करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चलाने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु में लॉकडाउन के दौरान 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ना सिर्फ बाइक चलाई, बल्कि

कर्नाटक: बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर पर करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चलाने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु में लॉकडाउन के दौरान 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ना सिर्फ बाइक चलाई, बल्कि इस शख्स ने वीडियो भी बनाया और शेयर किया। जिसके बाद चलाने वाले इस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

Bengaluru man touches 299 kmph in his Yamaha 1000 cc bike on Electronic City flyover during #lockdown. CCB cops trace him, slaps case for rash driving @XpressBengaluru @santwana99 pic.twitter.com/OjvThHNVnC