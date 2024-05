नेशल डेस्क: मुंबई के घाटकोपर इलाके में सोमवार को एक ईंधन स्टेशन पर एक विशाल बिलबोर्ड गिरने से कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 74 घायल हो गए। यह घटना तेज़ धूल भरी आँधी और उसके बाद भारी बारिश के कारण हुई, जिससे शहर में तबाही मच गई। यह घटना पंतनगर में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के किनारे पुलिस ग्राउंड ईंधन स्टेशन पर हुई। वीडियो में बिलबोर्ड के नीचे कई कारें फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ घंटों बाद, मुंबई पुलिस ने उस होर्डिंग के मालिक भावेश भिड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया, जो शहर में गिर गया था और 14 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। भावेश भिंडे एगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। मामला दर्ज किया गया और जांच की गई।

बृहन्मुंबई नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी (बीएमसी) ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की एक टीम बचाव अभियान में शामिल हो गई है। अधिकारी ने कहा, "घायल लोगों को नगर निगम द्वारा संचालित राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया।" इसके जवाब में बीएमसी ने उस जगह पर होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी को नोटिस जारी किया। एक बयान में, बीएमसी ने कहा कि वह अधिकतम 40x40 वर्ग फुट के आकार की होल्डिंग की अनुमति देती है। हालांकि, जो अवैध होर्डिंग गिरा उसका आकार 120x120 वर्ग फीट था।

One thing I have realised the value of Human Life in Mumbai for every one sitting in power is Zero.

In the hoarding fall in Ghatkopar area, over 100 were trapped of which 69 were injured and taken to hospital.

Several deaths have been reported.

