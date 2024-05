BJP कैंडिडेट माधवी लता को महिलाओं के चेहरे से बुर्का हटवाना पड़ा भारी, दर्ज हुआ केस

नेशनल डेस्क: हैदराबाद से बीजेपी कैंडिटेड माधवी लता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वह वोटिंग सेंटर्स में आई महिलाओं के आईडी चेक कर रही हैं। इसके अलावा वे मुस्लिम महिलाओं का बुर्का भी हटवाकर देख रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ धारा 171सी, 186, 505(1)(सी) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

<

This is not 'visit'. This is bullying the voters by the BJP candidate. Who gave her the authority. Is the Election Commission completely taken over by the BJP? @SpokespersonECI @ECISVEEP@CEO_Telangana pic.twitter.com/ix9GUCMv4K — Mohammed Zubair (@zoo_bear) May 13, 2024