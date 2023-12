Rajasthan: रुझानों में BJP को बहुमत, कार्यकर्ता ढोल-नगाड़ों के साथ मना रहे जश्न, 'मोदी-मोदी' के लगाए नारे

नेशनल डेस्क: राजस्थान विधानसभा चुनाव की मतगणना के शुरुआती रुझानों में भाजपा को बहुमत मिल गया है। 199 सीटों का रुझान आ गया है। यहां बीजेपी 112 सीट और कांग्रेस 80 सीटों पर आगे है। अन्य ने 17 सीटों पर बढ़त बना रखी है। रुझानों में भाजपा की बढ़त से उत्साहित केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए मतदान किया है। वहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां पार्टी कार्यालय में जश्न मनाना शुरू कर दिया है।



'मोदी-मोदी' के नारे लगाए

मतगणना के शुरुआती रुझानों में भाजपा को बढ़त मिलने के साथ ही उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां पार्टी कार्यालय में जश्न मनाना शुरू कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ता सुबह-सुबह ही पार्टी कार्यालय पहुंच गए और रुझानों में भाजपा को कांग्रेस पर बढ़त मिलती दिखाई देने के साथ ही उन्होंने ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया।



#WATCH | #RajasthanElections2023 | BJP workers dance and celebrate at the party office in Jaipur as the party continues its lead in the state.



As per official EC trends, BJP - 115 and Congress - 67 here. pic.twitter.com/sRyvMRIk6k — ANI (@ANI) December 3, 2023