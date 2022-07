BJP नेता ने कन्हैयालाल की पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर किए 1 करोड़ रुपए, राजस्थान सरकार ने भी दिए 51 लाख

नेशनल डेस्क: राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल हत्याकांड में जहां एजेंसी NIA गंभीर रूप से जां पड़ताल कर रही हैं वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कन्हैयालाल की पत्नी के खाते में सरकार की मदद राशि एक करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं।

कपिल मिश्रा ने क्राउड फंडिंग के जरिए यह रुपए जुटाए हैं। कपिल ने बुधवार शाम ट्वीट पर एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने कन्हैयालाल की पत्नी के खाते में रकम को ट्रांसफर कर दिया है। यह रकम दो बार में भेजी गई है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कन्हैया के परिवार को 51 लाख रुपए का चेक सौंपा था।

कन्हैया लाल जी की धर्मपत्नी के खाते में आपके दिए एक करोड़ रुपये पहुंच गए हैं



₹ One Crore credited to the bank account of wife of Kanhaiya lal ji 🙏#HinduEcosystem pic.twitter.com/L2cB01yeK4 — Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) July 6, 2022