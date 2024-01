‘सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते', लोकसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी किया थीम सॉन्ग

नेशनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान का गीत जारी किया। पार्टी की ओर से जारी इस गीत के वीडियो में इस बात को रेखांकित किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वादों को और कैसे लोगों के सपनों को पूरा किया। इसमें दर्शाया गया है कि जब 2014 में लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना तब देश की क्या हालत थी और पिछले 10 सालों में वह समाज के हर वर्ग के लिए क्या बदलाव लाए। इस गीत का मुख्य वाक्य है ‘सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं'।



पार्टी ने कहा कि यह गीत ‘मोदी की गारंटी' पर आधारित लोकप्रिय भावना को दर्शाता है। नड्डा ने भाजपा की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की ओर से आयोजित ‘नमो नवमतदाता सम्मेलन' के दौरान यह गीत जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने युवा मतदाताओं को संबोधित भी किया।



#WATCH | BJP launches new campaign for the upcoming Lok Sabha elections 2024 - ‘Modi ko chunte hain’ pic.twitter.com/bblzdEMDDY — ANI (@ANI) January 25, 2024